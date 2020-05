Técnico da França, Didier Deschamps critica retomada dos campeonatos na Europa

Treinador da seleção da França, atual campeã da Copa do Mundo, Didier Deschamps criticou nesta quarta-feira a retomada de campeonatos nacionais em países como Espanha, Alemanha e Inglaterra, considerando que isso se deve a razões econômicas e não esportivas. Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, afirma que as partidas disputadas pelo Campeonato Alemão, após a paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, "(apenas) se parecem com futebol" e deixam uma imagem "incoerente".

"Vejo jogadores disputando uma partida com todo os elementos próprios do futebol: os contatos e as disputas de bola. Depois, olhamos para o banco e vemos os suplentes com máscaras e a dois metros de distância uns dos outros. Sinceramente, não percebo. O risco aumenta no banco? Que incoerência", sustentou.

Leia Também Campeonato ucraniano de futebol será retomado no próximo fim de semana

O treinador francês ressalta que a volta das competições "responde, em primeiro lugar, a um problema econômico". "Espanha e Inglaterra, dois dos grandes países do futebol, estão planejando o regresso à competição porque estas (ligas) geram muitas receitas, mas a Inglaterra decidiu não retomar a liga feminina. Está tudo dito", disse.

Deschamps defende a decisão do governo francês de cancelar a temporada do futebol - tal como aconteceu em outros países como Holanda, Bélgica e Escócia - e elogia a postura do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês), Noël Le Graët.

O técnico da seleção francesa se mostra também preocupado com a integridade física dos jogadores, que "em alguns casos vão disputar jogos de três em três dias e aumentar o risco de lesões".