Técnico da Holanda assume responsabilidade por derrota

Atual vice-campeã mundial, a Holanda era favorita no Grupo C, mas perdeu os três jogos - Dinamarca, Alemanha e Portugal - e deixou a Eurocopa sem um ponto sequer. Para Bert van Marwijk, sua equipe começou bem em todos as partidas e que o cenário neste domingo era bom até quando Portugal abriu o placar. "Aí, é preciso manter a vantagem para forçar o adversário a correr mais riscos. Provamos não ser capazes de fazer isso e entregamos os gols facilmente", lamentou.

Apesar de assumir a responsabilidade, Bert van Marwijk não quis falar sobre o seu futuro após a terceira derrota e eliminação de sua equipe na Eurocopa. "Falhei neste torneio, mas, no momento, não estou pensando no meu futuro", disse o técnico, lembrando que ele fez parte da campanha histórica na Copa de 2010 e que seu contrato vai até 2016.