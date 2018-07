Técnico da Holanda vai deixar o cargo e pode ser contratado pelo Tottenham

SÃO PAULO - Treinador da Holanda para a Copa de 2014, Louis Van Gaal deve deixar a seleção rumo à Inglaterra. Em entrevista neste domingo, o técnico da seleção holandesa descartou continuar no comando da equipe depois do Mundial no Brasil e acenou com uma possível ida ao Tottenham na próxima temporada.

Alegando cansaço, o treinador, que assumiu a Holanda depois da decepcionante campanha na Eurocopa de 2012, disse que não vai renovar o seu contrato. "Eu definitivamente não serei o técnico nas Eliminatórias para a Euro de 2016. Eu não sei para onde vou seguir. Posso viver em Portugal", disse. O treinador já havia passado pela seleção de seu país entre 2000 e 2002.

Logo depois de acenar aposentadoria, Van Gaal acabou admitindo a possibilidade de treinar a equipe de Londres. "Eu já havia dito antes que um desafio pode ser um clube do Campeonato Inglês. Pode ser o Tottenham, mas primeiro, temos de ir ao Brasil", afirmou.

Essa seria a primeira vez que o treinador de 62 anos assumiria uma equipe inglesa. De acordo com a imprensa inglesa, o comandante já havia conversado com o presidente do Tottenham, Daniel Levy, após a demissão do português André Villas-Boas em dezembro do ano passado. Após a recusa do técnico por causa da seleçao holandesa, o time da capital, que está na quinta colocação do Campeonato Inglês, passou a ser comandado pelo interino Tim Sherwood.

LATINOS

Acusado de não se relacionar bem com atletas sul-americanos, o polêmico treinador é conhecido pelos seus trabalhos no Ajax, Barcelona e Bayern de Munique. No Tottenham, Van Gaal teria os brasileiros Paulinho, Sandro e Gomes, além do argentino Erik Lamela, como os representantes latinos do plantel.

Antes de definir sua situação na temporada 2014/2015, o técnico terá a missão de comandar a vice-campeã do Mundo na Copa do Mundo. Podendo enfrentar o Brasil logo nas oitavas de final, a seleção holandesa está no Grupo B do Mundial, com Espanha, Chile e Austrália, entre os dias 13 e 23 de junho.