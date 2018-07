Técnico da Hungria oferece ingressos para torcedores após derrota para Andorra

O técnico da seleção húngara, Bernd Storck, anunciou nesta sexta-feira, 16, que pagará dois ingressos para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo aos torcedores que acompanharam in loco a derrota por 1 a 0 para Andorra, na semana passada. O resultado foi considerado um dos mais vexatórios da história do futebol da Hungria.

Storck anunciou a decisão em uma rede estatal de TV na Hungria. Segundo ele, a ideia é recuperar o apoio dos torcedores, que foram à loucura com a derrota da sexta-feira passada, em Andorra. Por isso, prometeu que aqueles que compareceram à partida na casa do adversário terão ingressos pagos por ele para assistir aos duelos contra Letônia, dia 31 de agosto, e Portugal, em 3 de setembro.

O resultado de sexta passada marcou apenas a primeira vitória de Andorra nas Eliminatórias em 13 anos, encerrando uma sequência negativa de 66 partidas sem triunfo em partidas oficiais. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, comparou o resultado à Batalha de Mohács, em 1526, uma derrota devastadora para o Império Otomano.

A queda em Andorra também tornou improvável a ida da Hungria à Copa do Mundo da Rússia. A quatro jogos para o fim das Eliminatórias, o país parou nos sete pontos no Grupo B, já a 11 pontos da líder Suíça, que hoje estaria classificada ao Mundial, e a oito de Portugal, que iria para a repescagem.