Técnico da Inglaterra admite favoritismo, mas prega cautela contra Islândia Apesar de ter se classificado para as quartas de final na segunda colocação do Grupo B, com dois empates e uma vitória, a Inglaterra chegou às quartas de final com status de favorita diante da Islândia. Esta é a opinião do técnico Roy Hodgson. No entanto, o treinador pede cautela aos seus comandados.