Técnico da Inglaterra confia em recuperação de zagueiro Phil Jones

ALGARVE - O técnico da seleção da Inglaterra, Roy Hodgson, exibiu confiança nesta quinta-feira na recuperação do zagueiro Phil Jones. Para o treinador, o jogador do Manchester United tem tudo para estar em perfeita condição para a Copa do mundo.

"Tudo está indo muito bem, surpreendentemente bem", disse Hodgson, ao fim do treino dos ingleses na cidade portuguesa de Algarve, onde a seleção se prepara para o Mundial. Jones, de 22 anos, se recupera de uma lesão no ombro sofrida durante partida contra o Hull City, no dia 6, em rodada do Campeonato Inglês.

Hodgson, contudo, revelou que Jones vem fazendo treino especial, ainda sem contato com a bola. "Ele está trabalhando no gramado, correndo, mas estamos mantendo-o fora das atividades que envolvem contato. Assim, não pularemos etapas", explicou o treinador.

Jones tenta se recuperar totalmente da lesão até o dia 2 de junho, prazo final para os técnicos apresentarem suas listas de convocados para a Copa. O zagueiro está incluído na relação de 30 jogadores que ainda será reduzida para apenas 23 atletas.