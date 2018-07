Técnico da Inglaterra confirma que Kane será titular pela 1ª vez

A carência de ídolos na seleção inglesa é tão grande que a estreia de Harry Kane pela equipe causou tanta comoção na semana passada que o atacante, artilheiro do Campeonato Inglês, será titular do amistoso desta terça-feira, contra a Itália, em Turim.

"Harry Kane vai fazer sua estreia e jogar desde o início e Wayne Rooney será o capitão da equipe", explicou o técnico Roy Hodgson, nesta segunda-feira. "Vai ser bom poder ver os dois juntos no campo desde o início. Harry certamente merece essa chance", completou o treinador.

Revelado pelas categorias de base do Tottenham, Kane tem apenas 21 anos e já marcou 19 gols pelo Campeonato Inglês, sendo 18 apenas de dezembro para cá. Ele estreou na sexta-feira e, depois de 40 segundos em campo, fez o quarto gol da vitória por 4 a 0 sobre a Lituânia, em Wembley.

A expectativa sobre é alta principalmente porque fica a sensação de que a Inglaterra finalmente tem um centroavante para fazer companhia a Wayne Rooney e diminuir a responsabilidade do craque do time, a dois gols de se tornar o maior artilheiro da seleção inglesa. "É excitante o que Harry Kane está fazendo no Campeonato Inglês. É fantástico. Tomara que ele continue nesta forma pela Inglaterra", elogiou Rooney.