Técnico da Inglaterra elogia recuperação do meia David Beckham

O técnico da seleção inglesa, Fabio Capello, está confiante na recuperação do meia David Beckham, que voltou aos gramados recentemente após passar por uma cirurgia no tendão de Aquiles. Neste domingo, o treinador elogiou o desempenho do atleta na Major League Soccer, o campeonato americano de futebol.

"Eu assisti a um jogo e percebi que ele está melhorando. Estou muito feliz por ele", declarou Capello, que não pôde convocar Beckham para a Copa do Mundo da África do Sul por causa da grave lesão no tendão.

Beckham tem se concentrado nas últimas semanas em sua recuperação física, com o objetivo de ajudar o Los Angeles Galaxy a chegar às finais do MLS. Neste domingo, a equipe do meia inglês enfrentará o FC Dallas, na decisão da Conferência Oeste, que vale vaga na finalíssima do campeonato.

Apesar da boa recuperação, Beckham não foi convocado para o amistoso da Inglaterra contra a França, nesta quarta-feira. O atleta, de 35 anos, já afirmou que espera voltar à seleção, embora Capello já tenha indicado que não conta mais com o jogador para as próximas competições.