Técnico da Inglaterra encerra preparação para estreia: 'Estamos prontos'

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, encerrou neste domingo a preparação da sua seleção para a estreia na Copa do Mundo. Na segunda-feira, o time inglês vai enfrentar a Tunísia, em Volgogrado, pelo Grupo G. "Se o jogo fosse hoje, estaríamos prontos", garantiu o treinador.

Sem problemas de lesão, o treinador contou com os 23 convocados no treino realizado na concentração da equipe em Repino, ao norte de São Petersburgo. Southgate comandou uma atividade leve, na qual não revelou quem serão os 11 titulares na segunda-feira. Em seguida, a delegação embarcou rumo a Volgogrado.

"Os jogadores conhecem bem o time, sabem qual funções vão desempenhar. Estão treinando bem e conhecem seus papeis em campo", disse o treinador, que garantiu que sua equipe chegará para a estreia unido e confiante.

Com uma equipe rejuvenescida, a Inglaterra aposta na confiança para apagar as recentes decepções em Copa do Mundo. No Brasil, há quatro anos, o time inglês caiu logo na fase de grupos e ficou em último lugar em sua chave.

Para tanto, Southgate aposta no atacante e capitão Harry Kane, do Tottenham, e no meia Raheem Sterling, do Manchester City, atual campeão inglês. Kane, por sua vez, é um dos maiores artilheiros da competição nas últimas temporadas.