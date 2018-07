Técnico da Inglaterra pede pênaltis em amistosos para acabar com trauma

O técnico Gareth Southgate fez um pedido inusitado nesta segunda-feira para tentar acabar com a sina da Inglaterra em confrontos decididos na disputa de pênaltis. Ele quer que os amistosos da seleção antes da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia, sejam seguidos de cobranças de penalidades. E o primeiro rival nestes testes poderia ser o Brasil, no jogo desta terça-feira, em Wembley.

"É algo que estamos considerando: como nos preparar melhor para disputa de pênaltis. Podemos fazer isso em sistema de treinos, em sessões fora do campo de treino ou até no cenário de uma partida. Ainda não sabemos ao certo. Mas, claramente, a situação de praticar nas partidas é uma opção", declarou.

Southgate acredita que a prática em situações de jogo poderia ajudar a tirar o peso da responsabilidade dos jogadores no caso de uma eventual classificação na fase de mata-mata da Copa do Mundo do ano que vem ser decidida na disputa de pênaltis.

"Claramente, é algo que estamos analisando bem de perto. Nós precisamos ter um plano para isso. Também, precisamos ser bons o suficiente para chegar ao próximo estágio", considerou. "A gente vem tendo problemas para executar a técnica sob pressão."

A preocupação de Southgate se reflete nos números. De 1990 para cá, a Inglaterra foi eliminada em seis das sete vezes que foi para a disputa de pênaltis em Copas do Mundo ou Eurocopas. Foram derrotas nas Copas de 1990, para Alemanha, 1998, para Argentina, e 2006, para Portugal, além das Eurocopas de 1996, para Alemanha, 2004, para Portugal, e 2012, para Itália.

A única vitória aconteceu na Eurocopa de 1996, contra a Espanha, antes da queda diante da Alemanha. Curiosamente, na eliminação, o atual técnico Southgate se transformou em vilão e errou o pênalti que tirou da Inglaterra a possibilidade de enfrentar a República Checa na final.

"Nós tínhamos jogadores que eram cobradores oficiais e que executaram brilhantemente seus pênaltis nas quartas de final (contra a Espanha) e na semifinal (diante da Alemanha). Então, o vilão costuma ser aquele que não está acostumado a estar nesta situação em seu clube, que precisa de estratégia para lidar com isso", avaliou o então defensor, que errou a sexta cobrança da Inglaterra.