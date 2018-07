Técnico da Inter de Milão lamenta lesão de Sneijder

"Não foi um começo fácil, porque perdemos Sneijder muito rápido. Mas o time mostrou seu caráter, seu respeito pelo adversário e conseguimos ganhar com classe", afirmou Rafa Benítez, adiantando que o meia holandês, com lesão muscular, dificilmente jogará na final do Mundial, sábado, contra o Mazembe.

Rafa Benitez elogiou a atuação do adversário sul-coreano, mas disse que a Inter de Milão soube controlar o jogo. Agora, ele prevê ainda mais dificuldade na final contra o time do Congo, responsável por eliminar o Inter. "O próximo rival corre bastante e tem muito entusiasmo", avisou o técnico da equipe italiana.

Capitão da Inter de Milão, o argentino Javier Zanetti enalteceu a volta de jogadores importantes como o goleiro Julio Cesar e o atacante Diego Milito, ambos recuperados de contusão. "Eu sempre disse que, quando estamos todos juntos, somos um time muito forte", revelou o autor do segundo gol da vitória.