Técnico da Inter diz que conta com Sneijder em 2013 O técnico da Inter de Milão, Andrea Stramaccioni, minimizou a polêmica entre o meia Wesley Sneijder e a diretoria do clube nesta sexta-feira, ao afirmar que conta com o jogador para o ano que vem. O holandês segue com sua situação indefinida na equipe milanesa, depois de não aceitar uma proposta de redução salarial.