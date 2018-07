Técnico da Inter diz que jogo contra Milan será crucial

A campeã Inter é a quarta na tabela após 11 partidas, três pontos atrás do Milan, mas as contusões sofridas durante toda a temporada agora estão afetando seu grande rival.

"Este clássico pode mudar tudo, pode fazer a diferença," disse Benítez neste sábado em coletiva de imprensa.

O goleiro brasileiro Júlio César retornou à equipe da Inter após se recuperar de uma lesão, enquanto o meio-campista argentino Esteban Cambiasso causou surpresa ao ser convocado ao superar rapidamente um problema muscular.

O também meio-campista holandês Wesley Sneijder poderia estar apto a jogar mesmo tendo perdido o empate do meio da semana com a Lecce. O jogador desmaiou na metade da partida contra o Brescia no final de semana passado.

"Ele está bem. Fizemos alguns exames mais e para nós ele não tem anemia," disse Benítez. "Pode ter sido um vírus," acrescentou.

Por sua vez, o Milan também foi abalado nos últimos dias pelas lesões dos centroavantes Filippo Inzaghi e Alexandre Pato. Assim, todo o peso do ataque recairá sobre o ex-centroavante da Inter, Zlatan Ibrahimovic.

O sueco fez diferença na Inter, ganhando três títulos da liga antes de viver uma temporada medíocre no Barcelona. Ibrahimovic sacudiu o mercado de transferências ao se unir ao Milan em agosto.

"Estive três anos na Inter e cinco na Itália, onde ganhei muitas coisas. Mas quando você sente que não pode conseguir nada melhor e já não existe a motivação certa, você deseja algo novo," disse ele ao canal Sky TV.

"Os torcedores da Inter certamente me criticarão, mas sempre disse que as vaias me motivam e me dão a adrenalina para jogar melhor," declarou Ibrahimovic, acrescentando que não sabe se vai comemorar caso marque um gol.

Ronaldinho poderia ser titular depois de ficar no banco nas últimas duas vitórias do Milan.