Técnico da Itália convoca brasileiro Thiago Motta, da Internazionale

MILÃO - O brasileiro Thiago Motta, da Internazionale, foi convocado neste domingo para defender a seleção italiana no amistoso com a Alemanha, na próxima quarta-feira. O volante, contudo, ainda precisará de uma autorização da Fifa para defender a equipe europeia.

Naturalizado italiano, Motta vive situação indefinida porque já vestiu as cores da seleção brasileira em duas partidas na Copa Ouro, em 2003, no México. Na ocasião, ele integrou o time Sub-23 do Brasil no torneio organizado pela Concacaf. Por essa razão, ele não poderia jogar por outra seleção, segundo as regras da Fifa.

Apesar da restrição, representantes da federação italiana de futebol disseram recentemente que o brasileiro tinha condições de defender a Itália. Os italianos contam com uma ajuda da CBF, que emitiria um parecer alegando que Motta jogou somente pela equipe Sub-23 e jamais entrou em campo pela seleção principal.

Se Motta for confirmado no amistoso, ele será o segundo brasileiro convocado recentemente para defender a Itália. Em 2010, o atacante Amauri, atualmente no Parma, fora chamado para amistoso logo depois da Copa do Mundo da África do Sul.

Outra novidade na seleção italiana é o goleiro Gianluigi Buffon, da Juventus. O jogador não disputa uma partida pela Itália desde a lesão sofrida nas costas durante o Mundial do ano passado.

Confira a lista dos jogadores convocados:

Goleiros - Gianluigi Buffon (Juventus), Salvatore Sirigu (Palermo), Emiliano Viviano (Bologna);

Defensores - Davide Astori (Cagliari), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Cassani (Palermo), Domenico Criscito (Genoa), Giorgio Chiellini (Juventus), Christian Maggio (Napoli), Andrea Ranocchia (Inter de Milão);

Meio-campistas - Alberto Aquilani (Juventus), Daniele De Rossi (Roma), Sebastian Giovinco (Parma), Stefano Mauri (Lazio), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Thiago Motta (Inter), Antonio Nocerino (Palermo), Angelo Palomo (Sampdoria);

Atacantes - Marco Borriello (Roma), Antonio Cassano (Milan), Alessandro Matri (Juventus), Giampaolo Pazzini (Inter de Milão), Giuseppe Rossi (Villarreal).

Veja também:

Em jogo eletrizante, Internazionale bate Roma por 5 a 3