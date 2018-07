Técnico da Itália diz que Balotelli precisa se controlar para Eurocopa

ROMA - O técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, disse que o atacante Mario Balotelli tem que se controlar para ser protagonista na próxima Eurocopa. O treinador deixou o jogador fora da convocação para o amistoso contra o Estados Unidos, no mês passado, por razões disciplinares, mas ainda conta com o atacante do Manchester City para o torneio, que será disputado entre 8 de junho e 1º de julho, na Polônia e Ucrânia.

"Para mim, Balotelli é um titular. Mas ele tem que demonstrar que tem personalidade e a capacidade para suportar a pressão", disse Prandelli, que substituiu Marcelo Lippi e não convoca jogadores que são punidos por indisciplina. "Há uma linha de conduta e uma forma certa de se comportar, e não temos que supervisionar o comportamento dos jogadores".

Balotelli, de 21 anos, é considerado a principal promessa do futebol italiano, mas seguidamente se envolve em problemas disciplinares dentro e fora de campo. O atacante perdeu o amistoso contra os Estados Unidos porque era investigado pela Associação Inglesa de Futebol por ter pisado na cabeça de Scott Parker durante partida contra o Tottenham.

A participação de Balotelli na Eurocopa é importante para a Itália, que sofre com problemas no ataque. Antonio Cassano se recupera de uma cirurgia no coração e Giuseppe Rossi operou o joelho. A equipe está no Grupo C do torneio, que também conta com a atual campeã Espanha, a Croácia e a Irlanda.