Técnico da Itália falará com Balotelli e cobra mudança de atitude para convocá-lo

O ótimo início de temporada de Balotelli com a camisa do Nice ainda não foi suficiente para convencer o técnico Giampiero Ventura a dar uma nova chance ao atacante na seleção italiana. Ventura falou sobre o assunto nesta segunda-feira e explicou que quer sentir uma mudança de atitude do polêmico jogador antes de uma possível convocação.

"Não é por razões técnicas que o Balotelli não está na seleção nacional. Ele tem grande habilidade. Ninguém está debatendo suas habilidades técnicas. No entanto, há milhares de outros fatores", argumentou. "Ele está de volta à forma há dois meses agora, mas você não pode pensar que em dois meses alguém mudou quem ele é."

Foram seis gols em seis jogos disputados pelo Nice no Campeonato Francês até o momento, além de outras boas atuações na Liga Europa. Mas antes de voltar a dar uma chance para Balotelli, Ventura pretende conversar com o jogador. "Vou conversar com ele para ver se ele tem o desejo de ser um líder para este time. Ainda terei dois meses e meio para avaliar", comentou, já mirando a primeira convocação de 2017.

Havia a expectativa de que Balotelli pudesse ser chamado para as partidas contra Liechtenstein, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, e Alemanha, em duelo amistoso, mas isto não aconteceu. Em baixa na Europa após péssimas passagens por Milan e Liverpool, o jogador recuperou o bom futebol e é um dos motivos da boa campanha do Nice, líder do Campeonato Francês.