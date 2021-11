Técnico da Itália, Mancini lamenta grupo da repescagem: 'Poderia ter sido melhor'

Roberto Mancini, treinador da seleção italiana, não gostou muito do sorteio dos grupos da repescagem para a Copa do Mundo do Catar. Cruzar com Portugal em uma possível decisão da vaga para a competição de 2022 não estava nos planos do comandante da Azzurra.

"Não é um grande sorteio", lamentou o técnico, acrescentando. "Poderia ter sido um pouco melhor. Tanto nós como Portugal teremos de vencer a Macedônia do Norte e a Turquia, disputas duras e sempre com dificuldades, antes de uma decisão", advertiu. "Como queríamos ter evitado Portugal, penso que eles queriam ter evitado com prazer a Itália."

Apesar de lamentar ter um possível cruzamento com Cristiano Ronaldo pela decisão da vaga, Mancini disse que, com força máxima, tem confiança em uma classificação À Copa após ausência italiana na Rússia, em 2018. "Se chegaremos à Copa do Mundo? Estamos sempre confiantes e positivos, o mais importante será ter todos os jogadores disponíveis", observou.

Os integrantes do Grupo C da repescagem vão jogar as semifinais no dia 24 de março. Quem ganhar avança à final, decidindo a vaga também em jogo único no dia 29. A Itália tem a seu favor o retrospecto de não ter perdido os dois jogos contra a Macedônia na história e o fato de atuar em seus domínios.

A primeira partida disputada contra a Macedônia foi em outubro de 2016, em Skopje, com vitória por 3 a 2. Um ano mais tarde, desta vez no Estádio Olímpico de Torino, empate por 1 a 1. "A Macedônia fez um excelente grupo de qualificação, teremos de realizar um grande jogo. Depois veremos onde vamos para a final."