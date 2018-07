Técnico da Itália não vai participar de sorteio para Copa de 2014

ROMA - O técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, não vai participar do sorteio das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, previsto para ocorrer no próximo sábado, no Rio de Janeiro.

Segundo uma nota da Federação Italiana de Futebol (FIGC), a comissão do país que acompanhará o sorteio será composta pelo presidente da entidade, Giancarlo Abete; pelo responsável pelo Departamento Internacional, Sergio Di Cesare; e pelo secretário do Club Italia, Mauro Vladovich.

A delegação italiana vai partir de Roma ao Rio de Janeiro na tarde da próxima quinta-feira, dia 28. O retorno à Itália está previsto para segunda-feira.

De acordo com os jornais esportivos, o sorteio contará com a apresentação dos cantores Ivete Sangalo, Ivan Lins, Daniel Jobim e Ana Carolina.

A festa será realizada na Marina da Glória e a Fifa também pretende reunir, na cerimônia, algumas estrelas do futebol nacional, como Neymar, Zico, Ronaldo e Zagallo.