Técnico da Itália pede parada técnica na Copa do Mundo

SÃO PAULO - O técnico italiano Cesare Prandelli propôs nesta terça-feira, em entrevista coletiva em Roma, que os jogos da Copa do Mundo tenham uma parada técnica em cada tempo para que os jogadores possam beber água e se reidratar. "No Brasil, temos dois grandes problemas: o calor e a umidade do ar. Se queremos que os jogadores deem espetáculo, devemos dar a eles condição para que façam isso."

A Itália foi uma das seleções que mais sofreram durante a Copa das Confederações, em junho. A equipe jogou em cidades quentes e úmidas (Rio, Recife, Salvador e Fortaleza), e os jogadores se desgastaram muito. "Em todas as partidas, os jogadores pediam substituição, todos se sentiam esgotados", lembrou Prandelli.

As paradas técnicas são comuns no futebol brasileiro nos jogos de início de temporada, disputados sob as altas temperaturas do verão. Em Copas do Mundo, nunca foram adotadas. O presidente da Federação Italiana de Futebol, Jean Carlo Abete, levará a solicitação de Prandelli para representantes da Fifa presentes no Sorteio da Copa do Mundo, nesta sexta, no Sauípe.