Técnico da Itália pode tirar Balotelli da seleção no Europeu

Assegurar que seus jogadores tenham uma conduta correta tem sido elemento chave do mandato de Prandelli desde que assumiu o posto depois da Copa do Mundo de 2010 e ele diversas vezes não usou jogadores que enfrentavam punições em seus clubes.

O jogador do Manchester City retornou de uma suspensão doméstica e brilhou no jogo de sábado contra o Blackburn Rovers pela Liga dos Campeões, marcando um gol e ajudando seu time a ganhar de 3 x 0, mas não foi suficiente para mudar a opinião de Prandelli, mesmo com a Itália tendo uma série de atacantes machucados.

"Os jogadores sabem que ao agir desta maneira correm o risco de ficar de fora do Europeu", disse Prandelli em entrevista coletiva antes do amistoso da Itália contra os Estados Unidos, na quarta-feira.

"Chega deste futebol cheio de reações duras e golpes, é um sinal de fraqueza. Você não pode estar na seleção nacional se corre o risco de deixar o time com apenas 10 homens."

Balotelli foi expulso por dar um chute em Scott Parker, do Tottenham Hotspur, no mês passado, enquanto o atacante Pablo Osvaldo do AS Roma, também de fora da seleção de Prandelli, foi expulso no domingo por um incidente sem bola no jogo em que o time perdeu por 4 x 1 em Atalanta.

Prandelli disse estar "muito chateado" que nenhum dos dois jogadores havia perguntado a ele sobre a exclusão da seleção.

Com os atacantes Antonio Cassano e Giuseppe Rossi correndo para estar em forma para o Campeonato Europeu, em junho, a postura de Prandelli contra Balotelli é surpreendente, dado que o jogador de 21 anos seria vitória certa no torneio que acontece na Polônia e Ucrânia.