Técnico da Itália sugere jogo contra a Argentina em homenagem ao papa

ROMA - O técnico da Itália, Cesare Prandelli, sugeriu nesta quarta-feira a realização de um jogo amistoso entre a sua seleção e a Argentina. A partida, segundo o treinador, seria uma homenagem ao papa Francisco I, que é argentino e fanático por futebol - ele é torcedor do San Lorenzo.

"Jogamos amistosos contra as melhores seleções do mundo, só falta a Itália", disse Prandelli, nesta quarta, um dia depois de a equipe dele vencer Malta pelas Eliminatórias. "Se pudermos organizar esse jogo, seria muito bom nos reunirmos com o papa, que vem de Buenos Aires e adora futebol. Depois poderíamos ir juntos num só ônibus ao estádio. Não poderia sonhar nada melhor", continuou.

O hipotético jogo seria no Estádio Olímpico de Roma, que fica a poucos quilômetros de distância do Vaticano. O clássico poderia acontecer em agosto, quando há uma data Fifa para a qual Itália e Argentina ainda não anunciaram compromissos.