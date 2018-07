Técnico da Itália vê seleção do país em reconstrução

O técnico da Itália Antonio Conte, ex-Juventus, falou sobre o processo de reconstrução da seleção italiana, iniciado após a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo no Brasil. Além da decepcionante campanha no Mundial, o treinador ressaltou que o atual objetivo italiano é garantir a vaga na Eurocopa de 2016, que será disputada na França.

“A Itália ainda está se recuperando de uma experiência muito decepcionante (a Copa do Mundo), que nos alertou para os problemas do futebol italiano”, afirmou Conte em entrevista coletiva. “Neste momento, estamos atrás de seleções que estão melhores do que a nossa, como a Alemanha e a Espanha, apesar da Copa.”

Apesar de admitir a fase complicada da seleção, Conte afirmou que ainda há tempo de correr atrás do prejuízo. “Sabemos que temos tempo de para recuperarmos essa diferença”, disse. “Como? Trabalhando com determinação para progredir em cada aspecto, tática e mentalmente. Mas primeiro precisamos para a Euro.”

A Itália divide com a Croácia a liderança do Grupo H das Eliminatórias da Euro, com nove pontos – os croatas são líderes pelo saldo de gols. No cenário dos clubes, o país também amarga fase ruim. A Juventus, atual tricampeã no Italiano, é apenas a terceira colocada no Grupo A da Liga dos Campeões, brigando pela segunda posição com o Olympiacos, da Grécia. Já a Roma, mesmo em segundo no Grupo E, escancarou ainda mias a crise técnica do futebol italiano ao levar 7 a 1 do Bayern de Munique em pleno estádio Olímpico.