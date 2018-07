Técnico da Itália visita a Academia e afaga o ego palmeirense

Em meio a más notícias, o Palmeiras saboreia a possibilidade de receber em seu CT a seleção italiana, que precisa de uma base para os períodos em que ficará no Brasil para a disputa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo (caso se classifique nas Eliminatórias Europeias).

Na noite desta quarta-feira e na manhã desta quinta, uma comitiva com dez integrantes da Federazione Italiana Guioco Calcio (FIGC) visitou a Academia de Futebol, na Barra Funda. O vice-presidente Roberto Frizzo e funcionários do departamento de marketing do clube os receberam. Os italianos assistiram a vídeos sobre a história palmeirense e sobre a estrutura do CT.

A federação italiana ainda não escolheu sua base. O técnico Cesare Prandelli foi simpático em suas declarações. "É uma estrutura muito bonita, de vanguarda. Percebemos que aqui há muito profissionalismo, existe uma preocupação com os detalhes, e tudo isso permite que se desenvolva um ótimo trabalho. O Palmeiras está de parabéns”.

No final do ano passado, a seleção feminina italiana treinou na Academia para a disputa do III Torneio Internacional Cidade de São Paulo.