Técnico da Itália visita Palmeiras e elogia estrutura

De acordo com o Palmeiras, a comitiva foi conhecer as instalações do local visando a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. O grupo foi recebido pelo vice-presidente Roberto Frizzo e por membros do departamento de marketing alviverde, que distribuíram kits com produtos do clube.

Os palmeirenses querem que a Itália tenha como quartel general na Copa das Confederações a Academia de Futebol e contam com a aprovação de Prandelli. "É uma estrutura muito bonita, de vanguarda. Percebemos que aqui há muito profissionalismo, existe uma preocupação com os detalhes, e tudo isso permite que se desenvolva um ótimo trabalho. O Palmeiras está de parabéns", comentou o treinador.

Nesta quinta-feira, Prandelli também participou de um workshop em São Paulo, com a presença dos técnicos de outras seleções já classificadas para a Copa das Confederações: Oscar Tabarez (Uruguai), Vicente del Bosque (Espanha), Eddy Etaeta (Taiti) e Jose Manuel De La Torre (México). Assim como os representantes de todas as seleções, ele fica em São Paulo até sábado, quando acontece o sorteio dos grupos da Copa das Confederações.