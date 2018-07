Técnico da Juventus acredita em vitória sobre a Inter

"Quero ver um time forte, o melhor da Juventus. Confiamos nos sinais recentes, sei que estamos crescendo e precisamos melhorar nossa classificação, agora que falta pouco tempo para acabar o Campeonato Italiano", disse Zaccheroni nesta quinta-feira.

Desde que assumiu a Juventus, no início do ano, o treinador fez campanha similar com a da Inter de Milão. Fato que o deixa ainda mais motivado. "Nesta temporada, a Inter foi melhor. Mas desde que cheguei, nos últimos 12 jogos, fizemos os mesmo pontos", comparou.