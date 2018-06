Técnico da Juventus, Allegri revela que recusou proposta do Real Madrid

A polêmica demissão do técnico Julen Lopetegui do comando da Espanha às vésperas do início da Copa do Mundo poderia não existir se o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, tivesse aceitado uma proposta do Real Madrid. O treinador revelou nesta quarta-feira que foi procurado pelo clube espanhol, mas recusou a oferta e preferiu permanecer no comando do time italiano.

"Eu falei com o presidente (Andrea Agnelli) e disse que não iria sair. Estou muito feliz na Juventus e por esse motivo disse, educadamente, não ao Real Madrid", revelou treinador em entrevista publicada pelo site oficial do clube italiano, que se sagrou heptacampeão nacional na última temporada europeia.

Sem Zinedine Zidane, que deixou o cargo após faturar o seu terceiro título consecutivo da Liga dos Campeões, e com a recusa de Allegri, o Real Madrid foi atrás de Lopetegui, que aceitou o convite. O anúncio oficial da contratação do treinador pelo clube espanhol causou mal estar na Espanha e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) demitiu Lopetegui. Hierro, horas depois, foi o escolhido para substituí-lo e comandará os espanhóis no Mundial da Rússia.

Allegri sempre reforça seu desejo em permanecer na Juventus. Ele está à frente do time italiano desde 2014. Neste período, o técnico italiano comandou a equipe de Turim nas conquistas de quatro Campeonatos Italianos (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), quatro Copas da Itália (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) e uma Supercopa Italiana (2015).