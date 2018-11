Técnico da Juventus aposta em Cristiano Ronaldo para ficar com a Bola de Ouro

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, acredita que o português Cristiano Ronaldo merece ganhar a Bola de Ouro, prêmio dado pela revista francesa France Football, apesar dos rumores da imprensa italiana de que os finalistas serão o atacante francês Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), o meia croata Luka Modric e o zagueiro francês Raphael Varane (ambos do Real Madrid). O vencedor será anunciado em 3 de dezembro.

"Pelo que ele tem feito, como já disse várias vezes, ele merece a Bola de Ouro", disse Allegri, que afirmou não se abater com as ausências de Sami Khedira e Emre Can para o jogo deste sábado contra o SPAL, pela 13.ª rodada do Campeonato Italiano. "Vamos precisar usar o que temos", disse o treinador. "(Blaise) Matuidi voltou nesta sexta porque precisava de alguns dias de descanso. Nós temos (Miralem) Pjanic e (Rodrigo) Bentancur à disposição, vamos encontrar uma solução com quem temos".

Allegri confirmou que Mattia Perin vai começar no gol e Cristiano Ronaldo vai alinhar ao lado de Mario Mandzukic no ataque. É provável que Paulo Dybala seja poupado, pois só retornou na última quinta-feira após servir a seleção da Argentina e marcar um gol diante do México. "É um passo à frente para ele", disse o técnico. "Ele está em constante crescimento, este ano ele começou muito bem e ele está em um grande estado físico e mental. Seu desenvolvimento não deve parar, depende de quanto ele quer isso".

A Juventus tem uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado Napoli (34 a 28) na tabela de classificação do Campeonato Italiano e permanece invicto nesta temporada com 11 vitórias e um empate em 12 jogos, enquanto que o SPAL está em 15.º, com 13.