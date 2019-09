Técnico da Juventus diz que clubes ingleses são favoritos na Liga dos Campeões

O técnico da Juventus, Maurizio Sarri, apontou os clubes ingleses como os francos favoritos ao título da Liga dos Campeões. Na avaliação do experiente treinador, a equipe italiana corre por fora na disputa, apesar de contar com o astro Cristiano Ronaldo e reforços importantes, como o zagueiro holandês De Ligt.

"A Liga dos Campeões é principal competição. Devemos vivê-la com empolgação e não com peso. Os meus favoritos a vencer? Os times ingleses. A exigência física está crescendo, mas isso também está relacionado com a condição mental", afirmou, antes de se esquivar diante de perguntas sobre a escalação da equipe italiana. Na temporada passada, os ingleses Liverpool e Tottenham disputaram a final, com vitória do primeiro.

Nesta terça-feira, o time de Turim vai enfrentar o Bayer Leverkusen em solo italiano, pela segunda rodada do Grupo D. Ambas as equipes tropeçaram na estreia. A Juventus empatou com o Atlético de Madrid, fora, e o time alemão perdeu para o Lokomotiv Moscou, diante de sua torcida.

Por isso, Sarri diz esperar um duelo complicado nesta terça. "Amanhã teremos uma partida difícil contra um rival muito forte. O Bayer é o time que mais controla a posse de bola no Campeonato Alemão. Eles são fortes fisicamente e têm muita habilidade. E nós ainda temos muito espaço para melhorar", analisou o treinador.

"Nosso objetivo é chegar à final da Liga dos Campeões, mas é uma competição que só pode ser determinada em alguns momentos. Espero um bom resultado para nós amanhã. Será uma partida complicada e a primeira em casa. Depois dela, vamos pensar sobre a próxima rodada", declarou.

Preocupado com o rival, o meia Miralem Pjanic disse já ter assimilado as instruções do técnico. "O treinador nos pediu para manter mais a posse de bola. Posso perceber que o time está evoluindo e estamos nos tornando mais fortes", comentou o jogador. "Estou num dos maiores clubes do mundo e meu objetivo é sempre me tornar o melhor."

O jogo entre Juventus e Bayer está marcado para as 16 horas (horário de Brasília), mesmo horário do duelo entre o Lokomotiv e o Atlético, na Rússia.