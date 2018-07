Técnico da Juventus minimiza desfalques para jogo contra o Bayern

"Não é um drama jogar sem um par de jogadores", declarou o treinador, mostrando confiança em seu elenco. Allegri aposta numa boa atuação do conjunto para compensar as ausências. "Temos um grupo de alto nível e seremos capazes de jogar nosso melhor futebol. Precisamos de uma grande performance."

Allegri admitiu que a boa reação no jogo de ida, em Turim, mantém a equipe confiante para o duelo fora de casa - o Bayern abriu 2 a 0, mas a Juventus buscou o empate. "No primeiro jogo tivemos uma grande reação. Vamos precisar de sorte também para ficar no jogo até o fim porque, depois daquele jogo, está claro que na Europa a partida nunca acaba. Não acho que amanhã o resultado será 0 a 0."

O técnico italiano avisou, no entanto, que a estratégia será diferente na Alemanha, porém sem confirmar a possível retranca fora de casa. "Amanhã será completamente diferente. Teremos que manter a tensão elevada e permanecer concentrados", disse Allegri, que encara o confronto como uma "semifinal", dada a importância das duas equipes. "É uma pena que um dos dois times precise deixar a competição."