Técnico da Juventus vai multar Douglas Costa por cusparada em rival

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, disse que o atacante Douglas Costa terá de enfrentar uma multa após ser expulso por cuspir em um adversário durante a partida contra o Sassulo neste domingo, ofuscando uma vitória por 2 x 1 que teve os dois primeiros gols de Cristiano Ronaldo pelo novo clube.

Allegri também se mostrou insatisfeito com a maneira com que o time jogou após abrir 2 x 0 aos 20 minutos do segundo tempo, argumentando que os jogadores ficaram muito individualistas.

Douglas Costa foi expulso por cuspir em Federico Di Francesco após desentendimento. O brasileiro ainda deu uma cotovelada e uma cabeçada no jogador do Sassuolo. "Mesmo que ele tenha sofrido falta, esses episódios não podem acontecer", disse Allegri aos jornalistas. "Não podemos cair em provocação."

"O jogo já estava desacelerando, tínhamos a vitória nas mãos e, em vez de jogarmos como uma equipe, todo mundo começou a querer driblar um pouco. Então, o adversário voltou ao jogo, alguns atletas ficaram irritados e esse tipo de coisa acontece."

Allegri ainda acrescentou: "A única coisa certa é que ele (Costa) será multado... eu ficou surpreso pela reação dele. Sofremos um gol, o cartão vermelho e essa suspensão, que será longa."