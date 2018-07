Técnico da Juventus vê Real favorito a vencer Liga dos Campeões e elogia Casemiro

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Turim, o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, exaltou o comportamento de sua equipe e demonstrou confiança nos seus comandados, mas elegeu o Real Madrid como favorito na final da Liga dos Campeões da Europa, duelo que será disputado em Cardiff, no País de Gales, no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília).

"Temos de encarar essa semana com serenidade, preparando a partida sem ansiedade. O otimismo é necessário, mas não somos favoritos. O (Real) Madrid jogou três finais (de Liga dos Campeões) em quatro anos e ganhou duas. Nós jogamos a segunda final em três anos. Eles estão acostumados a jogar essas partidas. Há de se reconhecer que jogamos contra o Real Madrid e eles são os favoritos", frisou o comandante do clube italiano.

Allegri também elogiou o volante Casemiro, titular do meio-campo do Real. O treinador da Juventus classificou o ex-jogador do São Paulo como aquele que equilibra o jogo da equipe madrilenha. "O Real Madrid cresceu muito. Casemiro é um jogador com menos qualidade em relação aos demais do plantel, mas é ele quem dá equilíbrio ao time", ressaltou.

O técnico italiano também demonstrou grande respeito por Zinedine Zidane, que dirige o Real Madrid. Allegri exaltou o trabalho que está sendo desenvolvido pelo francês e citou as principais qualidades do colega.

"Ganhar a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol e chegar a outra final europeia em dois anos não é algo que todos fazem. (Zidane) Tem uma qualidade importante, gerir uma grande equipe não é fácil. Não é somente a tática, há muitos outros fatores. Creio que é um grande técnico e já demonstrou isso em sua breve carreira", destacou.

Elogios ao adversário a parte, Allegri também usou a conversa com os jornalistas para motivar os jogadores da Juventus com palavras de incentivo, destacando a campanha realizada até aqui nesta temporada, na qual o clube já conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

"Eles tem sido fantásticos. Fizeram uma temporada extraordinária e eu os parabenizo. No sábado, as motivações estarão no máximo, mas temos de ter muito mais vontade que o Real Madrid. Há uma confiança no ar. Tivemos uma trajetória de crescimento, que é muito importante. Isso me tranquiliza. Na próxima segunda, pensaremos naquilo que fizemos nesses três anos e deveremos estar satisfeitos. Mas temos de ganhar a final", complementou Allegri.