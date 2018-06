Técnico da Nigéria se diz frustrado com derrota: 'Estamos aprendendo'

O técnico alemão Gernot Rohr afirmou que o grupo de jogadores da Nigéria está frustrado com a derrota por 2 a 0 para a Croácia, neste sábado, 16, na Arena Kaliningrado, em Kaliningrado, pelo Grupo D, em sua estreia na Copa do Mundo da Rússia.

A jovem equipe africana, a mais nova em média de idade entre as 32 seleções do Mundial, não foi capaz de suportar o envolvente jogo do meio de campo croata, liderado por Ivan Rakitic, do Barcelona, e Luka Modric, do Real Madrid, que não precisaram mostrar todo o seu repertório para comandarem o setor.

"Estamos muito desapontados por termos perdido este jogo. A Croácia foi o melhor time. Poderíamos ter equilibrado no segundo tempo, depois de termos começado muito bem antes da penalidade contra nós", destacou Gernot Rohr, referindo-se ao segundo gol do time croata, em pênalti convertido por Modric, aos 26 minutos da etapa final. "Somos um time jovem, estamos aprendendo e espero que no próximo jogo contra a Islândia façamos muito melhor", analisou o treinador alemão, projetando o confronto diante dos europeus, na próxima sexta-feira, em Volgogrado.

A Nigéria fecha a primeira fase da Copa do Mundo contra a Argentina, no dia 26.