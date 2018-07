Técnico da Nigéria vê time focado em parar Messi

"Estamos aqui para participar do Mundial. Se temos o apoio dos brasileiros, vamos aproveitá-lo na medida certa. Mas não estamos contando com isso, estamos nos concentrando na partida e em como parar Messi", afirmou Kehsi, ainda que sem dizer como funcionará a marcação em cima do argentino.

Com a necessidade de apenas um ponto para se credenciar para a disputa das oitavas de final, Keshi tem como prováveis oponentes França, Equador, Suíça ou Honduras. Perguntado se era um objetivo nigeriano evitar alguma dessas equipes, o treinador negou.

"Não queremos evitar nenhuma seleção. A que vier, nós enfrentaremos", afirmou o técnico. "Se tivermos que jogar contra a França, assim será. Estamos aqui sabendo o que temos que fazer, que é jogar futebol."

Apesar do esperado apoio brasileiro, a Nigéria vai sofrer uma pressão grande da torcida argentina no estádio e, principalmente, nas ruas de Porto Alegre. Isso porque as autoridades locais estimam pelo menos 80 mil torcedores argentinos na cidade, ainda que só 30% deles tenham entradas para a partida.

Valendo a classificação e a liderança do grupo, o duelo entre nigerianos e argentinos está marcado para as 13 horas desta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre.