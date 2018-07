Técnico da Ponte cobra evolução após segunda derrota seguida Perder dois jogos seguidos no Campeonato Brasileiro não é fácil para ninguém, muito menos para a Ponte Preta apontada no início da competição como uma das candidatas ao rebaixamento. Mas o jovem técnico Eduardo Baptista procurou mostrar tranquilidade e não temer o futuro do time após levar 3 a 0 do Corinthians, na quinta-feira, e a virada do Flamengo, por 2 a 1, neste domingo.