Técnico da Ponte Preta aguarda liberação de Fernando Bob

Ciente de que a derrota na estreia foi muito ruim para as pretensões da Ponte Preta no Campeonato Paulista, o técnico Guto Ferreira pretende fazer três substituições no time titular para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira, em São Paulo, pela segunda rodada. Para tanto, o treinador espera a regularização do volante Fernando Bob junto à Federação Paulista de Futebol (FPF).

Ainda que o nome do volante não tenha saído no BID (Boletim Informativo Diário), Guto Ferreira dá quase como certa a presença dele e inclusive comandou o coletivo desta terça-feira com Fernando Bob escalado ao lado de Dedé.

Na defesa, Pablo fará a sua estreia com a camisa do time de Campinas entrando no lugar de Raphael Silva, um dos mais criticados na derrota para a Portuguesa por 3 a 2, no último domingo. Thomás também perdeu a vaga no meio de campo para Biro-Biro, autor dos dois gols no primeiro jogo.

A Ponte Preta deve enfrentar o Palmeiras com Reynaldo; Rodinei, Pablo, Renato Chaves e Rodrigo Biro; Fernando Bob, Dedé e Renato Cajá; Biro-Biro, Rildo e Fábio Santos.