Técnico da Ponte Preta revela 'dias de medo' enquanto se recuperava da covid-19

O técnico Fabinho Moreno, da Ponte Preta, deu um forte depoimento nesta quinta-feira em suas redes sociais sobre o período em que ficou isolado por conta da covid-19. Ele foi um dos 32 profissionais do clube de Campinas a ser infectado desde o início do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

"Depois de vários dias em isolamento para me recuperar da covid eu não poderia deixar de agradecer. Foram dias muito difíceis. Dias de medo. Dias de angústia por não saber o que esperar... medo pela família. Agradeço primeiro a Deus! Que cuidou de mim e da minha família. Agradeço a ele por me dar uma família tão especial", escreveu.

Fabinho Moreno, após cumprir quarentena, deverá voltar aos treinos da Ponte Preta nesta sexta-feira. Ele esteve entre os 12 infectados após o jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Nas últimas duas baterias, porém, todos os testes da Ponte deram negativo.

Com quatro pontos, a Ponte Preta está em terceiro lugar no Grupo B. O duelo contra o Santos, pela quinta rodada do Paulistão, não acontecerá mais nesta quinta-feira em São Januário. A prefeitura do Rio de Janeiro vetou jogos de clubes de outros estados na cidade.