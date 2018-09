Técnico da República Checa é demitido após derrota por 5 a 1 para a Rússia

O técnico Karel Jarolim foi demitido nesta terça-feira da República Checa no dia seguinte à derrota por 5 a 1 para a Rússia em amistoso. O treinador assumiu a seleção em 2016, depois de o time ter sido eliminado na fase de grupos da Eurocopa.

No entanto, não conseguiu levar a República Tcheca para a Copa do Mundo da Rússia e ficou na corda bamba após a derrota por 2 a 1 para a Ucrânia na última quinta-feira. "A situação ficou insustentável e tivemos que agir imediatamente", afirmou o presidente da Federação de Futebol do país, Martin Malik, após a goleada diante dos russos.

O mandatário ainda não informou quem será seu substituto. Jarolim tem 62 anos e chegou a atuar como jogador pela extinta Checoslováquia. Como treinador, comandou o Slavia Prague por três oportunidades e também teve passagem pelo futebol árabe - comandou o Al-Ahli e o Al-Wahda.

Com Jarolim no comando, a seleção checa sofreu suas maiores goleadas desde que o país foi criado, em 1993, após a divisão da Checoslováquia. Além do tropeço diante da Rússia, a equipe perdeu por 4 a 0 para Austrália em amistoso disputado em junho.