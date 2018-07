Técnico da Roma elogia a determinação do brasileiro Adriano

Depois de dizer na última sexta-feira que Adriano estava livre para deixar a Roma se estivesse insatisfeito, o técnico Claudio Ranieri mudou o discurso nesta semana. Para ele, o atacante está mais determinado nos treinos e teve bom desempenho no sábado, quando foi titular contra o Chievo.

"Fiquei satisfeito com a performance de Adriano", elogiou o treinador, que surpreendeu ao escalar o brasileiro como titular. "Faz duas semanas que ele está mais determinado nos treinos e, assim, merecia uma vaga no time titular. Ele está no caminho certo".

Apesar dos elogios, o futuro de Adriano ainda é incerto na Roma. Existe a possibilidade do atacante voltar para o futebol brasileiro, a princípio para atuar no Corinthians. Mas Palmeiras e Flamengo também estão na briga por sua contratação.