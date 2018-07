Técnico da Roma elogia chegada de Marquinho, ex-Flu

ROMA - Depois de quase um mês inteiro de negociações, só no penúltimo dia de transferências internacionais na Europa é que a Roma oficializou a contratação do meia Marquinho, do Fluminense. O jogador foi confirmado na equipe romana pelo site oficial do Campeonato Italiano na segunda-feira e, nesta terça, recebeu elogios do técnico Luis Enrique.

O treinador espanhol da Roma destacou a versatilidade do reforço. "Marquinho é um jogador muito interessante que pode jogar como lateral-direito, volante, mas também como meia ofensivo. É um jogador de grande qualidade e pode ser importante para a gente", afirmou Luis Enrique.

O contrato de Marquinho com a Roma é por empréstimo, com opção de compra ao fim da temporada. A imprensa italiana especula que o passe do meia esteja estipulado em valores que variam de 3 a 5 milhões de euros.

Com a contratação de Thiago Neves e Wagner e o retorno de Wellington Nem ao Fluminense, Marquinho ficou sem espaço nas Laranjeiras. Ele ainda tinha a concorrência de Deco, Souza e Lanzini. Na Roma, se jogar no meio, disputará posição com De Rossi, Taddei, Lamela, Pjanic, Perrotta, entre outros.