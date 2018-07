Técnico da Roma exalta bom momento de Totti

O técnico da Roma, Claudio Ranieri, negou nesta segunda-feira ter qualquer problema com Francesco Totti, conforme se especulou no último mês, e elogiou o desempenho do experiente jogador de 34 anos nas últimas partidas. "Totti está em um momento estratosférico", garantiu o treinador.

Companheiro do atacante Adriano na Roma, Totti desaprovou sua substituição na partida contra a Inter de Milão, no final de setembro, e foi direto para os vestiários após deixar o gramado. Ranieri, no entanto, negou qualquer atrito.

"Eu li sobre o que escreveram, de que o Totti poderia ter algo contra mim. Não poderia haver nada mais absurdo", criticou o treinador. "Ele sempre treina no limite, estou muito contente com seu desempenho. Tenho um bom relacionamento com todos os jogadores, especialmente com ele, que passou sua vida defendendo este time", destacou Ranieri.