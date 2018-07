Técnico da Roma minimiza insatisfação de Adriano

Ranieri comentou sofre o futuro de Adriano quando foi informado de que o brasileiro estaria infeliz no clube, segundo declarações de Ronaldo na quinta. Amigo próximo de Adriano, o atleta do Corinthians disse que gostaria de voltar a formar dupla de ataque com o seu ex-parceiro de seleção brasileira.

O treinador afirmou que Adriano deveria deixar o clube, se não está satisfeito na Itália. "Se eu não estou bem em um lugar, eu procuro outro trabalho. E digo o mesmo para os jogadores, porque as coisas devem ser feitas com amor. Nós ganhamos muito dinheiro", declarou Ranieri, cobrando maior dedicação dos seus atletas.

O técnico disse compreender a insatisfação do brasileiro, pouco utilizado no time nesta temporada, mas explicou que tem escalado os jogadores em melhor forma física e técnica. "Joga quem está melhor. Ele sabe que eu trato as pessoas da melhor forma possível", afirmou.