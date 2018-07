Técnico da Roma não é punido por usar celular em jogo O técnico da Roma, Rudi García, não será multado ou receberá qualquer outro tipo de punição por ter usado um telefone celular no banco de reservas durante a primeira partida da equipe neste Campeonato Italiano. O curioso incidente ocorreu no primeiro tempo do duelo no qual seu time derrotou o Livorno por 2 a 0, no último domingo, quando ele estreou como novo comandante romano.