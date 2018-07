Técnico da Rússia deixa cargo após campanha ruim na Eurocopa

A União Russa de Futebol (FUR, na sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira, agora de forma oficial, a saída do técnico Leonid Slutsky. O treinador, que havia assumido o cargo em agosto do ano passado, não resistiu à péssima campanha da equipe na Eurocopa. Ele trabalhava como técnico da seleção, sem deixar de comandar o CSKA Moscou.

Em nota, a FUR falou apenas no "fim da cooperação" entre Slutski e a seleção russa, agradecendo seu profissionalismo e desejando o melhor a ele na continuidade da carreira. A entidade não deixou claro se ele foi demitido ou pediu demissão.

A Rússia ficou em último no Grupo B da Eurocopa, com um ponto, apenas. Empatou com a Inglaterra na estreia, por 1 a 1, e perdeu da Eslováquia (2 a 1) e do País de Gales (3 a 0).

Ao fim da competição, Slutski indicou sua saída do cargo, dizendo que a Rússia precisava de uma troca de técnico. O país vai receber a Copa do Mundo em 2018 e falhou no plano de formar uma seleção competitiva. No ano passado, a Rússia perdeu o técnico Fabio Capello por falta de pagamento.