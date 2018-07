Técnico da Rússia lamenta derrota, mas lembra: 'Dependemos apenas de nós'

A Rússia sofreu a primeira derrota na Copa das Confederações nesta quarta-feira, ao cair diante de Portugal por 1 a 0. O gol de Cristiano Ronaldo logo no início frustrou a fanática torcida que compareceu em bom público ao Spartak Stadium, em Moscou, mas não acabou com as chances de classificação do país-sede.

O técnico Stanislav Cherchesov lembrou disso ao fim da partida e manteve-se confiante na classificação. "Não há nada melhor do que quando dependemos apenas de nós. E temos um claro entendimento do que precisamos fazer", declarou.

Com uma vitória - sobre a Nova Zelândia - e uma derrota, a Rússia chega para a última rodada com três pontos, na terceira colocação da chave, e encarará o México, que tem quatro e divide a ponta com Portugal. Por isso, para classificar, o time da casa precisa apenas de uma vitória simples sobre os mexicanos no sábado, em Kazan.

Cherchesov também descartou qualquer chateação pelo resultado desta quarta e preferiu exaltar o comportamento de seus comandados, principalmente no segundo tempo. "Não tenho porque ficar triste. Jogamos o nosso futebol, eles jogaram o deles e, no fim, saíram vencedores."