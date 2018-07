Técnico da seleção argentina fecha as portas para Tevez na Copa América

LUIS AM, Reuters

UERO - O técnico da seleção argentina, Sergio Batista, fechou as portas para que Carlos Tevez dispute a Copa América ao dizer que Lionel Messi e Gonzalo Higuaín são seus jogadores preferidos para jogar como atacante principal.

A Argentina jogará em casa a Copa América, de 1o a 24 de julho, quando buscará o troféu que não conquista há quase duas décadas. Tevez, atacante do Manchester City e que não tem um lugar no esquema de Bastista, parece descartado para essa competição.

"Eu não barro ninguém da seleção. Me perguntam por Carlos (Tevez), mas digo o que já disse em outro momento, é que neste posto neste momento temos (Lionel) Messi", disse Batista em entrevista coletiva.

"Sei que Carlos é um grande jogador que disputou dois Mundiais, que tem experiência, mas hoje meu 9 é Messi. Também há opção de Higuaín nesta posição", completou, em referência aos atacantes do Barcelona e do Real Madrid.

Tevez, peça-chave da seleção argentina quando Diego Maradona era o treinador, ficou fora das convocações desde a chegada de Batista ao comando da equipe, após a Copa do Mundo de 2010.

O técnico falou também sobre a viagem que fez à Europa para falar com jogadores, menos com Tevez.

"Tivemos a chance de falar com os treinadores das equipes e também com os dirigentes para que saibam como vamos trabalhar na seleção com seus jogadores", explicou.

Sobre a Copa América, o técnico mostrou-se confiante e destacou que a "Argentina tem que ganhá-la".

"Temos tudo planificado e penso que estamos bem. Tenho vontade de começar a trabalhar com os rapazes porque a Copa América é um torneio difícil e queremos chegar bem na estreia (contra a Bolívia, em 1o de julho)."

Na segunda-feira, foi confirmado que a Argentina jogará em 20 de junho uma partida amistosa com a Albânia em Buenos Aires como preparação para o torneio continental.

A seleção argentina disputará ainda jogos com Nigéria (1o de junho em Abuja), Polônia (5 de junho em Varsóvia), Romênia (10 de agosto em Bucareste) e Venezuela (2 de setembro em Calcuta).