Técnico da seleção galesa de futebol morre aos 42 anos

Speed jogou futebol profissionalmente por 20 anos e foi campeão inglês pelo Leeds United em 1992. Na Inglaterra, ele também defendeu as camisas de Newcastle, Everton, Bolton e Sheffield United.

A entidade que controla o futebol galês lamentou a morte do treinador por meio de um comunicado publicado em seu site oficial, no qual escreveu: "Transmitimos nossas condolências à família e pedimos a todo mundo que respeite a privacidade de seus familiares nestes momentos muito tristes".

Speed iniciou a sua carreira de técnico no ano passado, quando comandou o Sheffield United, antes de assumir a seleção galesa em dezembro. Speed foi capitão do País de Gales nos tempos de atleta e é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol galês.