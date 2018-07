Técnico da seleção italiana valoriza jogo com Estônia A Itália lidera com folga o Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2012, com cinco pontos de vantagem sobre a Sérvia e Eslovênia, que dividem a segunda colocação. E vai enfrentar um time sem qualquer tradição no futebol mundial. Mesmo assim, o técnico da seleção italiana, Cesare Prandelli, tratou nesta segunda-feira de ressaltar a importância do jogo contra a Estônia, na próxima sexta, em Modena.