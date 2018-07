Técnico da seleção sul-africana é internado em hospital O técnico da seleção da África do Sul, Gordon Igesund, foi internado em um hospital com fortes dores abdominais. A Associação Sul-Africana de Futebol confirmou nesta quarta-feira a hospitalização do treinador e disse que ele "pode estar sofrendo de apendicite", de acordo com os testes iniciais.