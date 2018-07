Técnico da seleção sul-coreana é demitido

Cho Kwang-Rae, que assumiu a seleção da Coreia do Sul em julho de 2010, estava sob pressão desde a derrota por 2 a 1 para o Líbano em novembro, pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2014. Com o tropeço, a equipe divide a liderança do Grupo B exatamente com o Líbano, ambos com dez pontos, e precisa empatar com o Kuwait em fevereiro para se garantir na fase final do torneio classificatório.

Presidente da KFA, Cho Chung-Yeon disse nesta quinta-feira que a associação acreditava que a Coreia do Sul corria riscos de não se classificar para a Copa do Mundo sob o comando de Cho Kwang-Rae. "Com o treinador atual, julgamos que a classificação para o Mundial seria difícil por isso decidimos demiti-lo", disse.

O dirigente explicou que o novo técnico da seleção da Coreia do Sul deverá ser anunciado até o final de dezembro. Cho Kwang-Rae assumiu a equipe após Huh Jung-Moo deixar o cargo depois da Copa do Mundo de 2010, a sétima consecutiva disputada pela equipe.