Técnico da Sérvia elogia obediência tática após vitória e mira duelo com a Suíça

O técnico da Sérvia, Mladen Krstajic, destacou o bom desempenho tático de sua equipe na vitória por 1 a 0 sobre a Costa Rica neste domingo, no duelo de abertura do Grupo E, do qual a seleção brasileira faz parte.

"Tivemos a atitude correta. Defendemos e atacamos como um bloco compacto e isso foi o mais importante", disse. "Foi uma partida de ritmo intenso nos 90 minutos. Nós dominamos, mas a Costa Rica também buscou o gol, mas nossa defesa soube neutralizar os pontos fortes", prosseguiu.

Krstajic, no entanto, sabe que a chave é complicada e ainda é cedo para comemorar. "Temos que manter os pés no chão. Esses três pontos eram importantes, mas não garantem nada. A partida contra a Suíça será tanto ou mais importante do que essa", opinou o treinador.

Autor do gol da vitória, Alexandar Kolarov também participou da coletiva de imprensa após a partida. Ele fez uma análise de seu gol, que saiu após cobrança de falta no ângulo do goleiro adversário.

"A falta veio em um momento difícil da partida. Sabia que poderia mudar tudo. Mas foi uma vitória da equipe acima de tudo. Estou orgulhoso em poder ter liderado essa equipe como capitão. Significa muito", afirmou.

Kolarov também disse que a expectativa para os próximos jogos é seguir tentando aproveitar as jogadas de bola parada. "O técnico preparou bem o time. Esse tipo de jogada é um dos nossos pontos fortes. Temos treinado bastante as bolas aéreas e hoje nos saímos bem", finalizou.